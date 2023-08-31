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ЗСУ натякнули росіянам на знищення всього Чорноморського флоту біля Керченського мосту

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ натякнули росіянам на знищення всього Чорноморського флоту біля Керченського мосту

ЗСУ натякнули росіянам на знищення всього Чорноморського флоту / Фото: Straits Sights

У ЗСУ сумніваються, що росіянам вдасться зберегти Кримський міст, тому радять окупантам рятувати особовий склад і топити увесь Чорноморський флот.

У Військово-морських силах ЗСУ радять росіянам затопити одразу весь Чорноморський флот для захисту незаконного Керченського мосту.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Враховуючи уроки історії, можу їм (росіянам - ред.) порадити повторити тактику одного з їхніх адміралів і затопити одразу увесь Чорноморський флот. Здається, що це буде кращим рішенням і вирішить одразу багато проблем. Принаймні, збереже життя їхнього особового складу", - сказав Плетенчук.

Він також прокоментував затопленні барж поблизу Кримського мосту, які нібито мають зупинити морські дрони і захистити споруду від ударів.

"Що стосується цих притоплених барж, так, вони притоплені реально, і вони в такий спосіб намагаються захистити цю незаконну споруду, яку вони називають Керченським мостом. Але для того, щоби її повністю перекрити, треба, напевно, дійсно закрити судноплавство у цьому районі, і може тоді будуть якісь гарантії, що туди нічого не допливе, бо в інший спосіб, наскільки це зрозуміло, захистити вони його не зможуть", - сказав речник ВМС.

Плетенчук сумнівається, що росіяни дійсно перекриють судноплавство через Керченську протоку, адже "як вони тоді будуть грабувати наші тимчасово окуповані території у Запорізькій і Донецькій областях, вивозити наше збіжжя, метал, вимикаючи АІС (Автоматичну ідентифікаційну систему - ред.), як це вони роблять зараз, коли заходять в Азовське море".

Водночас, за словами речника ВМС, російські окупанти останнім часом посилили прикордонне угрупування навколо Керченського мосту. Зокрема, Керченську протоку зараз охороняє щонайменше 10 одиниць російських плавзасобів. Це близько 6 катерів і 5 кораблів прикордонної служби.

Плетенчук також нагадав, що Керченська протока належить до територіальних вод України, і тому всі дії РФ у цій акваторії є незаконними.

Нагадаємо, росіяни в паніці після останніх атак на незаконний Кримський міст встановили поблизу споруди баржі для захисту від українських морських дронів. Їх нібито не повністю затопили, а лише закріпили якорями на одному місці. У Мережі показали супутникові знімки.

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Дата публікації
Перегляди
1098
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