ЗСУ найближчими місяцями не отримають необхідно важливі боєприпаси - News Week

За даними західних ЗМІ, першу партію артилерійських снарядів можна очікувати в Україні не пізніше червня.

Боєприпаси Україні для фронту можуть надійти через декілька місяців.

Про це пише News Week.

" У світлі нещодавніх невдач на полі битви та політичного розколу, який зупиняє додаткові пакети американської допомоги, європейські країни пообіцяли підтримати зусилля під керівництвом Чехії щодо надання Україні понад 800 000 артилерійських снарядів, що включає збільшення запасів Києва калібру 155 мм і 122 мм. Згідно зі звітом The Wall Street Journal, чеські чиновники знайшли постачальників з усього світу, щоб виконати свої обіцянки. Очікується, що снаряди надійдуть партіями в Україну до кінця року", - зазначили автори видання.

Інформаційне агентство нагадує, що минулого тижня високопоставлений чеський чиновник повідомив Reuters, що першу партію артилерійських снарядів можна очікувати в Україні не пізніше червня.

Західні розвідники підрахували, що Україна щодня випускає 2000 снарядів на кожні 10 000 пострілів з боку Росії. Влітку Київ, за оцінками, вистрілював до 7 тисяч на день.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що близько половини допомоги, обіцяної західними союзниками, не надходить за графіком.

Раніше Європейський Союз заявив, що не надасть Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до березня. За словами верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, цього місяця в Україну буде доставлено лише близько 52 відсотків спочатку обіцяних блоком боєприпасів.

"Проте чеські чиновники впевнені у своїх зусиллях виконати свої обіцянки Україні. Раніше Прага заявила, що має достатньо фінансування від своїх союзників, щоб придбати перші 300 000 снарядів до 8 березня. Чеські чиновники також підтвердили журналу, що знайшли додаткові 700 000 снарядів для закупівлі в іноземного постачальника приблизно на 1,8 мільярда доларів", - наголосили у виданні.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел повідомив, що його країна прагне чим швидше доставити Україні боєприпаси.

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