ЗСУ не дають підняти голови окупантам: ЗМІ дізналися, де відбуваються найактивніші бої

У Бахмуті Донецької області тривають важкі та запеклі бойові дії українського війська із російськими окупантами. Найактивніші бої зараз відбуваються у північному районі міста.

Про це пише CNN.

У Мережі з’явилися кадри, які, схоже, підтверджують бої в Бахмуті навколо металургійного заводу "АЗОМ", який є розгалуженим комплексом у північному районі міста.

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Найманці приватної військової компанії "Вагнера" сфотографувалися, як підозрюють, в одному з цехів заводу. На відео один із них розповів, що по них наполегливо б’є українська артилерія.

"Щодня сюди б’ють десятки снарядів. У них величезна кількість боєприпасів, вони щодня поповнюються. Вони (ЗСУ. - Ред.) не дають підняти голови нашим бійцям", – сказав "вагнерівець".

Нещодавно російські пропагандисти повідомили, що бойовики "Вагнера", нібито, почали штурм підземних ділянок заводу "АЗОМ". Згідно з незалежним аналізом поля бою, підрозділи "Вагнера", схоже, просуваються навколо Бахмута обмежено, але вони залишаються далеко від оточення та можуть бути вразливими для української контратаки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів 14 березня засідання Ставки верховного головнокомандувача, де його учасники "висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута".

За словами президента, Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – у цих та інших місцях зараз вирішується, яким буде наше майбутнє.

Заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки, Спірне, Бахмут є епіцентром. Вона уточнила, що російські загарбники одразу з кількох напрямків намагаються оточити і захопити Бахмут. Маляр наголосила, що бої за Бахмут ще не завершені, тож поки передчасно робити якісь висновки. Бойові дії можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку.

Раніше повідомлялося, що росіяни запустили нову фейкову кампанію проти влади України. Зокрема, ворог поширює чутки, що українці нібито програли битву у Бахмуті.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 9 березня заявляв, що російські війська кидають у бої під Бахмутом найбільш боєздатні підрозділи, зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнер". Актуальність оборони міста з кожним днем лише зростає.

Українській військовий, гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк, який зараз захищає Бахмут від російських загарбників, також розповів, чому місто не можна здавати ворогу.

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