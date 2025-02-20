ЗСУ не можуть піти в контрнаступ на Харківщині: військовий пояснив чому

Українські Збройні сили зараз не можуть вести активних контрнаступальних дій на Харківському напрямку.

Про це заявив представник служби зв’язків з громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії Володимир Дегтярьов в ефірі "КИЇВ24".

ЗСУ не наступають навіть попри те, що активних атак окупаційних військ поблизу Липців останнім часом не було. Справа в тому, що для наступальних дій потрібні значні резерви, пояснює Дегтярьов.

"Будь-які активні наступальні дії потребують значних ресурсів. Не можна тими підрозділами, які тримають оборону, проводити контрнаступальні дії. Для цього потрібні резерви, запаси озброєння, техніка. Безумовно, цього не просто досягнути. Ті локальні успіхи, що в нас є, здобуваються виключно за рахунок ретельного планування і активної підготовчої роботи військових", - наголосив він.

За словами представника Нацгвардії, наразі світлі ночі та мороз обмежують пересування окупантів, а пілоти FPV активно знищують росіян та їхні артустановки.

Нагадаємо, оборона на північ від Харкова триває. На території області українські Збройні сили відсувають російську окупаційну армію до кордону.

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