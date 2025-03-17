ЗСУ не перебувають в оточенні в Курській області РФ - Умєров спростував інформацію про українських військових

Він підкреслив, що це продовження російської пропаганди.

Міністр оборони України Рустем Умєров спростував повідомлення про нібито потрапляння в оточення українських військових в Курській області РФ.

Про це він повідомив в ефірі Fox News.

"Наші сили оборони, ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника. З метою збереження певної готовності сил і військ ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності", - заявив міністр.

"Це продовження пропаганди. Але ми продовжуватимемо активну оборонну дію з наступальними діями по флангах оперативного угруповання противника, щоб не допустити його вторгнення на нашу територію", - резюмував Умєров.

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Раніше йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області. Російські мілблогери та українські чиновники спростовують цю тезу.

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