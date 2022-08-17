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ЗСУ не штурмуватимуть місто: військовий експерт розповів, як відбуватиметься звільнення Херсона

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ЗСУ не штурмуватимуть місто: військовий експерт розповів, як відбуватиметься звільнення Херсона

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти не мають достатньо сил та ресурсів, щоб піти у наступ на Херсонщині.

Бойові дії на правому березі Дніпра закінчаться для ЗСУ перемогою, а окупанти втечуть з Херсона

Про це у коментарі "24 каналу" сказав військовий експерт Павло Нарожний. 

Експерт наголосив, що окупанти не можуть піти у наступ на Херсонщині, вони це намагатимуться зробити у Донецькій області. 

ЗСУ ж мають ресурс, щоб вибити окупантів з правого берега Дніпра. Росіян візьмуть у своєрідне оточення поблизу Херсона, але на штурм йти не будуть. Це потрібно, щоб уникнути втрат серед українських захисників та жителів Херсона. 

"Це і є спеціальне оточення. Відрізають від ресурсів та чекають. Я думаю, що інших варіантів немає. 100%, що міста штурмувати не будуть. Якщо ми села не штурмуємо, а чекаємо, поки окупанти здадуться. То тут буде те саме, – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Хлань розповів про неодноразове отруєння колаборанта Сальдо.

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