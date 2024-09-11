ЗСУ не використовують на фронті більшість німецьких гаубиць Panzerhaubitze: Bild назвав причину

За інформацією видання, запчастин до вже поставлених систем досі немає, тому значна частина самохідних гаубиць наразі не працює через зношеність.

Більшість німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, які Україна отримала від західних партнерів, не використовуються на фронті через брак запасних частин.

Про це пише німецьке видання Bild.

За інформацією видання, запчастин до вже поставлених систем досі немає, тому значна частина самохідних гаубиць, поставлених Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі не працює через зношеність.

Ситуація із запчастинами катастрофічна, підтверджують два командири українських артилерійських підрозділів на умовах анонімності, які майже два роки воюють на самохідних гаубицях в Україні.

За їхніми словами, Panzerhaubitze 2000 – це хороша артилерійська система, але зношеність ствола в неї дуже висока.

Інтенсивне використання цих САУ почалося ще під час Бахмутської битви влітку 2022 року. "Через деякий час ми повідомили про необхідність заміни стволів", – наводить видання слова українського військовослужбовця.

Проте процес постачання нових стволів просувається вкрай повільно. За два роки мало що змінилося: хоча виробник Rheinmetall оголосив про велике замовлення на виробництво тризначної кількості одиниць у травні цього року, виробництво займає кілька місяців через трудомістке виробництво спеціальних труб.

За інформацією BILD, Німеччина зараз постачає невелику однозначну кількість труб для гострих потреб, щоб привести в бойову готовність принаймні частину самохідних гаубиць, що вийшли з ладу.

Але, на думку українських артилеристів, не єдиною проблемою є стволи. Інші частини деяких самохідних гаубиць також потребують заміни, але закупівля запчастин також не вдається через бюрократичні перепони, оскільки до використання допускаються лише окремі частини.

"Це абсурдно, що більше систем вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь", – каже очільник оборонного комітету німецького Бундестагу Маркус Фабер.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає ще 77 танків Leopard та 12 гаубиць від Німеччини та її партнерів.

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