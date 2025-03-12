ЗСУ не вийшли з Суджі: бої тривають – секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки

Наступ у Курській області почався в ніч проти 7 березня, коли російські війська активізували атаки, зосередивши зусилля на вогневому контролі дороги Суми-Юнаківка-Суджа.

Українські військові продовжують бої в Суджі Курської області, а інформація про повний вихід ЗСУ з міста не підтверджується.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко під час брифінгу.

"Бійці, які там перебувають, не підтверджують нашого повного виходу з Суджі, бої тривають. Росіяни контролюють певні території, але про повний відхід наших військ інформації немає. Ситуація складна, противник тисне, наше командування намагається її стабілізувати, задіюючи нові резерви", – зазначив Костенко.

За його словами, російські війська також намагаються утримувати певні ділянки на території України, щоб порушити українську логістику.

Нагадаємо, на Курщині фіксується суттєве просування армії РФ. Так, на картах бойових дій за 10 та 11 березня видно, що зона, яку контролювали Сили оборони в Курській області, помітно зменшилася.