ЗСУ не зупинять контрнаступ, а росіяни готуються до вирішальної військової операції - ISW

Збройні сили України навряд чи зупинять свій контрнаступ через погодні умови.

Бойові дії в Україні не припиняться взимку і не зайдуть у глухий кут. Добре екіпіровані українські військові навряд чи сповільнять свій контрнаступ, а навпаки, зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW не вважають, що зимова погода поставить бої на паузу.

"Натомість українські сили можуть готувати умови для потенційно більшої контрнаступної операції цієї весни", - пишуть аналітики.

Прогноз міністра оборони Олексія Резнікова щодо високих темпів російських операцій навесні частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, готуються до наміченої вирішальної військової операції 2023 року.

Перебіг війни взимку: думки експертів

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що ворожі війська не дочекаються “зимової паузи” у бойових діях з боку української армії. Один із принципів ведення війни, якого дотримується українське командування, полягає в тому, щоб "не давати спокою ворогові".

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс вважає, що і українські, і російські військові намагатимуться підготуватися до контрнаступу після зими. Тож протягом найближчих місяців в Україні на фронті темпи бойових дій знижуватимуться.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, якщо ЗСУ продовжать активні операції цієї зими це дозволить їм зберегти ініціативу та динаміку оперативних успіхів на фронті.

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