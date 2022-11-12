ЗСУ не зупиняться на Херсоні та продовжать контрнаступ: NYT назвав ймовірні напрямки

До звільнення Херсона ЗСУ аналітики і дипломати припускали, що взимку у бойових діях може настати пауза. Втім, після втечі росіян з міста Україна не має бажання зупинятися, щоб не дозволити війні зайти в глухий кут.

Про це пише Тhe New York Times.

Наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході. Продовжиться наступ, який вибив російські війська з Харківщини, щоб відбити місто Сватове в Луганській області, яке є центром бойових дій протягом останнього місяця", - наголошують в матеріалі американського видання.

У матеріалі наголошують, що Україна остерігається робити паузу. Адже окупаційні війська можуть використати її, щоб закріпитися на окупованих територіях.

Аналітики також прогнозують, що повномасштабні бойові дії можуть вщухнути взимку, а їхнє відновлення можливе вже навесні. Крім того, експерти сходяться на тому, що наступний етап війни буде вкрай жорстоким.

"Війна не припиниться взимку. Але боротьба буде вестися в іншому темпі. Це дає політичним і військовим лідерам можливість спланувати рік, який, ймовірно, буде жорстоким і кривавим", - таку думку висловив генерал-майор австралійської армії у відставці Міка Раян.

Звільнення Херсона: реакція іноземних політиків

Радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван назвав втечу росіян з Херсона "важливою перемогою для України". Адже Росія втратила єдиний захоплений від лютого обласний центр.

Оригінально відреагував на повернення міста президент Франції Еммануель Макрон. У своєму Twitter він написав привітання українською мовою: "Вітаю з поверненням Херсона до України".

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що збирається у відпустку до Херсона наступного року

Своєю чергою, посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав у соцмережі, що разом з українськими захисниками до щойно звільненого міста повертається і Європа.

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган назвав рішення агресорки Росії про відведення військ із Херсона на лівий берег позитивним кроком. Він сподівається, що вдасться досягнути мирних переговорів за посередництва Анкари.

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