ЗСУ нищать ворога на Куп'янському напрямку: Сирський показав потужне відео

Українські воїни влучно відпрацювали по ворожих бліндажах і РЕБ окупантів.
Збройні сили продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському напрямку. Зокрема, артилерія 4-ї окремої танкової бригади прицільно нищить ворога.
Відео ефективної роботи наших захисників показав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Зокрема, артилерія 4-ї окремої танкової бригади Збройних сил України влучно відпрацювала по ворожих бліндажах і РЕБ окупантів.
"Куп’янський напрямок. Працює артилерія 4-ї ОТБр. Ворог знищується. Тримаємо. Слава Україні", – написав командувач СВ ЗСУ.
Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України поблизу Роботино Запорізької області та Урожайного на Донеччині, ймовірно, має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів.
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