ЗСУ нищать ворога на Куп'янському напрямку: Сирський показав потужне відео

Українські воїни влучно відпрацювали по ворожих бліндажах і РЕБ окупантів.

Збройні сили продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському напрямку. Зокрема, артилерія 4-ї окремої танкової бригади прицільно нищить ворога.

Відео ефективної роботи наших захисників показав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Зокрема, артилерія 4-ї окремої танкової бригади Збройних сил України влучно відпрацювала по ворожих бліндажах і РЕБ окупантів.

"Куп’янський напрямок. Працює артилерія 4-ї ОТБр. Ворог знищується. Тримаємо. Слава Україні", – написав командувач СВ ЗСУ.

Українська артилерія нищить ворога на Куп’янському напрямку

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України поблизу Роботино Запорізької області та Урожайного на Донеччині, ймовірно, має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів.

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