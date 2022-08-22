ЗСУ обстріляли Антонівський міст у той час, коли ним їхала колона окупантів - Хлань

ЗСУ обстріляли Антонівський міст у той час, коли ним рухалися автомобілі окупантів з боєприпасами.

Таким чином, вдалося пошкодити міст та знищити російські автомобілі з боєприпасами.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалася колона російських автівок з боєприпасами. Люди дзвонять, кажуть, що такого ще не пам’ятають", - написав Хлань.

Після удару по колоні вибухівка в російських вантажівках здетонувала. Хлань додав, що пробоїни на мосту збільшилися.

Місцевих жителів закликають триматися подалі від російських військових та логістичних маршрутів окупантів.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що для України принципово звільнити Херсон.

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