ЗСУ обстріляли Антонівський міст у той час, коли ним їхала колона окупантів - Хлань

ЗСУ обстріляли Антонівський міст у той час, коли ним рухалися автомобілі окупантів з боєприпасами.
Таким чином, вдалося пошкодити міст та знищити російські автомобілі з боєприпасами.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалася колона російських автівок з боєприпасами. Люди дзвонять, кажуть, що такого ще не пам’ятають", - написав Хлань.
Після удару по колоні вибухівка в російських вантажівках здетонувала. Хлань додав, що пробоїни на мосту збільшилися.
Місцевих жителів закликають триматися подалі від російських військових та логістичних маршрутів окупантів.
Нагадаємо, у Зеленського заявили, що для України принципово звільнити Херсон.
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