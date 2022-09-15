ЗСУ обстріляли окупантів, які дислокувались у передмісті Херсона, та їхню техніку

У Херсонській області за ніч ЗСУ нанесли 140 вогневих ударів по позиціях окупантів та їхній техніці.

Також українські захисники взяли під вогневий контроль Каховський міст, щоб унеможливити його використання.

Про це 15 вересня йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Силами оборони продовжується вогневе ураження логістики і транспортних шляхів для запобігання введенню в бій резервів ворога.

"Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами військ Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили та бойової техніки ворога у передмісті Херсона. Забезпечено стійкий вогневий контроль Каховського мосту, що унеможливлює його ремонт і використання. Підтверджено втрати ворога - 12рашистів та 7одиниць автомобільної техніки. Решта втрат дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростував звільнення села Киселівки Херсонської області. Він наголосив, що бої за цей населений пункт все ще тривають.

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