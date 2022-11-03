ЗСУ обстріляли переправу біля Антонівського мосту та район Чорнобаївки: росіяни хотіли вивезти техніку

Українські захисники за минулу добу обстріляли переправу біля Антонівського мосту та район Чорнобаївки. Звідти росіяни намагались вивезти військову техніку.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Підрозділами ракетно-артилерійських військ протягом ночі виконано понад пів сотні вогневих завдань, зокрема, нанесено результативні удари по альтернативній переправі в районі Антонівського мосту, що критично ускладнює ворогу логістику.

"В районі Чорнобаївки, в кращих місцевих традиціях, уражено скупчення техніки, яку ворог намагався вивести в інші місця дислокації.Остаточні результати ворожих втрат дорозвідуються. За уточненою інформацією, підтверджено знищення непередодні до 60 рашистів в Першотравневому Баштанського району Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ на Херсон

Українські захисники на півдні України продовжують наступ на окупований Херсон. Для цього був пошкоджений Антонівський міст, через який окупанти переправляли свої підрозділи та техніку.

Також 2 листопада опублікували відео ударів по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.

Окупанти у Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони покидають місто.

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