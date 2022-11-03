ЗСУ обстріляли переправу біля Антонівського мосту та район Чорнобаївки: росіяни хотіли вивезти техніку

У Миколаївській області ЗСУ ліквідували 60 окупантів.
Українські захисники за минулу добу обстріляли переправу біля Антонівського мосту та район Чорнобаївки. Звідти росіяни намагались вивезти військову техніку.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Підрозділами ракетно-артилерійських військ протягом ночі виконано понад пів сотні вогневих завдань, зокрема, нанесено результативні удари по альтернативній переправі в районі Антонівського мосту, що критично ускладнює ворогу логістику.
"В районі Чорнобаївки, в кращих місцевих традиціях, уражено скупчення техніки, яку ворог намагався вивести в інші місця дислокації.Остаточні результати ворожих втрат дорозвідуються. За уточненою інформацією, підтверджено знищення непередодні до 60 рашистів в Першотравневому Баштанського району Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
Контрнаступ на Херсон
Українські захисники на півдні України продовжують наступ на окупований Херсон. Для цього був пошкоджений Антонівський міст, через який окупанти переправляли свої підрозділи та техніку.
Також 2 листопада опублікували відео ударів по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.
Окупанти у Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони покидають місто.
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