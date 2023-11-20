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ЗСУ обстріляли позиції окупантів в Кремінній: "приліт" забезпечив радник губернатора Орловської області (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ обстріляли позиції окупантів в Кремінній: "приліт" забезпечив радник губернатора Орловської області (відео)

Фото: соцмережі

Радник опублікував на своїй сторінці в соцмережі фото та відео з позицій військових РФ.

Українські військові накрили вогнем позиції окупантів у Кремінній на Луганщині після публікації радника губернатора Орловської області Сергія Лежнєва. Він показав фото та відео з “традиційного місця розвантаження гуманітарки”.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Так, радник губернатора 14 листопада написав, що чує багато подяки від бійців на свою адресу та зняв місце “розвантаження” з усіх ракурсів та опублікував в мережі. Проте вже наступного дня Лежнєв прозвітував у каналі про обстріл: 

“Славу Богу, що приліт був за 10 метрів, всі живі та здорові. Якби ми поставили машину як завжди, тоді точно було б інакше”, - сказав радник губернатора.

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Він також показав на відео місце “прильоту” та вантажівки, які швидко забиралися з позиції.

ЗСУ в Кремінній обстріляли позицію російських окупантів

ЗСУ в Кремінній обстріляли позицію російських окупантів

Нагадаємо, що ЗСУ успішно контратакували під Авдіївкою та просунулися вперед.

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Дата публікації
Перегляди
1879
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