ЗСУ обстріляли пункти управління, військову техніку та скупчення окупантів - Генштаб

Українські пілоти обстріляли 6 зенітних ракетних комплексів противника.
ЗСУ продовжують захищати Україну від російських окупантів. За добу українські захисники обстріляли пункти управління, райони зосередження живої сили окупантів та військову техніку росіян.
Про це 13 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них - “Shahed -136”.
"Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів. Крім того, підтверджено вогневе ураження, 12 жовтня поточного року, двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в Генштабі.
Знищення російських окупантів в Україні
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. У Донецькій області на Авдіївському та Бахмутському напрямку відбулися запеклі бої. Через втрати та низький морально-психологічний стан росіян командування ЗС РФ наказало відкласти наступальні дії.
Також Сили оборони за минулу добу знищили 7 ворожих ЗРК, які обстрілювали населені пункти України та "демілітаризовано" 4 російські гелікоптери.
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