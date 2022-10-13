ЗСУ обстріляли пункти управління, військову техніку та скупчення окупантів - Генштаб

ЗСУ продовжують захищати Україну від російських окупантів. За добу українські захисники обстріляли пункти управління, райони зосередження живої сили окупантів та військову техніку росіян.

Про це 13 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА. Шість із них - “Shahed -136”.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів. Крім того, підтверджено вогневе ураження, 12 жовтня поточного року, двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в Генштабі.

Знищення російських окупантів в Україні

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. У Донецькій області на Авдіївському та Бахмутському напрямку відбулися запеклі бої. Через втрати та низький морально-психологічний стан росіян командування ЗС РФ наказало відкласти наступальні дії.

Також Сили оборони за минулу добу знищили 7 ворожих ЗРК, які обстрілювали населені пункти України та "демілітаризовано" 4 російські гелікоптери.

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