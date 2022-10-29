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ЗСУ обстріляли важливі об'єкти росіян і завдали 17 успішних авіаударів – Генштаб

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ЗСУ обстріляли важливі об'єкти росіян і завдали 17 успішних авіаударів – Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українська авіація, ракетники та зенітники добре поколошматили окупантів.

Підрозділи ЗСУ вдарили по техніці, позиціях та районах розміщення живої сили окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 29 жовтня.

Зазначається, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів.

"11 із них  - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 3 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА "Орлан -10" ворога", – повідомили у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів

Нагадаємо, що українські ракетно-артилерійські підрозділи на півдні виконали близько 90 вогневих завдань по районах зосередження російських техніки, живої сили, позиціях ППО, пунктах технічного і логістичного забезпечення.

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