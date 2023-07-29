ЗСУ обстрілюють позиції окупантів ракетами з Північної Кореї - FT

Наразі достеменно невідомо, як ракети з КНДР потрапили до України.

На підступах до Бахмута Донецької області українські Сили оборони застосовують ракети для реактивних систем залпового вогню "Град" північнокорейського виробництва.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За даними медіа, наразі достеменно невідомо, як ракети з КНДР потрапили до України. Втім, українські оборонці у розмові заявили, що снаряди були захоплені на судні дружньою країною. Вже потім їх передали Україні в межах одного із пакетів військової допомоги.

Північна Корея вважається одним із небагатьох союзників Росії у цій війні. Саме тому малоймовірно, що КНДР сама поставила боєприпаси Україні. Тим часом радник українського міністра оборони Юрій Сак припустив, що ракети були захоплені у російських військ як трофей: "Ми захоплюємо їхні танки, ми захоплюємо їхню техніку, і цілком можливо, що це також результат успішного проведення українською армією військової операції".

Слід зауважити, що північнокорейські боєприпаси, які застосовують Україна, виготовлені 1980–1990 роках. За словами артилеристів, корейські ракети не є кращими через високу частку шлюбу.

Раніше Osint-аналітик War Noir у фоторепортажі українських журналістів з позицій розрахунку реактивної системи залпового вогню "Град" 47 механізованої бригади "Магура" на Запорізькому напрямі виявив ракети з маркуванням, що схоже на північнокорейське.

Нагадаємо, у Білому домі назвали мету поїздки міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї. Координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі каже, що він поїхав, аби просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю. Вашингтон наголошує, що Північна Корея підтримує Москву у війні проти України та постачає зброю, зокрема, піхотні ракети та снаряди

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