ЗСУ одним ударом знищили півтори сотні ворогів, серед яких був десяток офіцерів

Українські захисники в Хапорізькій області одним ударом знищили близько 140 окупантів і ще 10 ворожих офіцерів.

Українські військові вдало відпрацювали по черговій локації окупантів у Пологах Запорізької області. Там полягло півтори сотні ворогів.

Про це повідомляє "РИА Мелитополь".

Так, розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня "засікли" розташування окупантів у Пологах. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ, зокрема 10 офіцерів.

"А вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ рашистів. Місце прольотів зрадники поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і труповозки", - пише місцевий ресурс.

У "РИА Мелитополь" додали, що окупанти несуть значні втрати в Пологах і сусідньому Токмаку Запорізької області.

Нагадаємо, уУкраїнські захисники 3 січня завдали удару по скупченню окупантів та військової техніки у Токмаку Запорізької області. Тоді ЗСУ ліквідували близько 80 окупантів.

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