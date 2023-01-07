ЗСУ одним ударом знищили півтори сотні ворогів, серед яких був десяток офіцерів

Українські захисники в Хапорізькій області одним ударом знищили близько 140 окупантів і ще 10 ворожих офіцерів.
Українські військові вдало відпрацювали по черговій локації окупантів у Пологах Запорізької області. Там полягло півтори сотні ворогів.
Про це повідомляє "РИА Мелитополь".
Так, розвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня "засікли" розташування окупантів у Пологах. В одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ, зокрема 10 офіцерів.
"А вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ рашистів. Місце прольотів зрадники поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і труповозки", - пише місцевий ресурс.
У "РИА Мелитополь" додали, що окупанти несуть значні втрати в Пологах і сусідньому Токмаку Запорізької області.
Нагадаємо, уУкраїнські захисники 3 січня завдали удару по скупченню окупантів та військової техніки у Токмаку Запорізької області. Тоді ЗСУ ліквідували близько 80 окупантів.
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