ЗСУ одним ударом знищили понад пів сотні окупантів у Золотому на Луганщині - Генштаб

Українські військові влучно завдали удару по об'єкту у Золотому Луганської області, внаслідок чого російська армія зменшилася на 60 окупантів.

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах. Повідомляється, внаслідок ювелірного удару ЗСУ по Золотому Луганської області путінська армія скоротилася на 60 окупантів та чотири одиниці техніки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 1 жовтня.

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"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, українські військові зайшли до Лимана Донецької області, за місто йдуть бої з окупантами. Тим часом російські окупанти, які ще можуть втекти, втікають із українського міста. Усі подробиці, що зараз відбувається на Лиманському напрямку, читайте ТУТ.

Тим часом у Міністерстві оборони країни-агресорки Росії офіційно визнали оточення ЗСУ та втрату міста Лиман Донецької області.

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