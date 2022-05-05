ЗСУ одним влучним пострілом перетворили танк окупантів на металобрухт – відео

Збройні сили України ефектно знищили танк російських загарбників.

Воїни-артилеристи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ одним влучним пострілом перетворили ворожу техніку на металобрухт.

Відео знищення оприлюднило командування ДШВ у Telegram.

"Точно, влучно, ефективно! Разом до перемоги! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" – прокоментували бійці.

Нагадаємо, артилерія знищила одразу три САУ ворога, які обстрілювали українців. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка показала, як відпрацювала по ворогу.

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