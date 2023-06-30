ЗСУ офіційно підтвердили потужну "бавовну" біля Бердянська: куди влучили

Зранку місцеві Telegram-канали повідомили про щонайменше десять вибухів в окупованому Бердянську.

Зранку, 30 червня, Сили оборони завдали успішного удару і уразили штаб росіян у Бердянську.

Про це передає пресслужба ЗСУ.

"У результаті успішного удару Сил оборони зранку 30 червня уражено штаб та склади ПММ (паливо-мастильних матеріалів. - Ред.) окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська", – йдеться у повідомленні.

Фото: СтратКом ЗСУ

Агента військового руху "Атеш" повідомив, що у Бердянську потрапили "куди треба"

"У Бердянську потрапили куди треба, є багато 200-х та 300-х. По Бердянську усе дуже погано для окупантів. Дуже", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 30 червня, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунали 11 вибухів.

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