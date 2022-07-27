ЗСУ, окрім Антонівського, поцілили ще й по залізничному мосту в Херсоні - гауляйтер Сальдо

ЗСУ завдали удару у Херсоні, окрім Антонівського, ще й по залізничному мосту.

Про це 27 липня повідомив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

"Ціллю ракетного обстрілу був Антонівський міст. І трохи вище по течії є залізничний міст - туди також дві ракети прилетіло", - заявив колаборант.

Варто зазначити, що раніше австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер писав, що знищення Антонівського мосту під Херсоном не означає автоматичний "кінець" окупації Росією Херсонщини. На думку експерта, залізничний міст є важливішим для росіян за Антонівський автодорожній міст.

Нагадаємо, ввечері 26 липня ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Херсонській ОВА повідомили про суттєві ушкодження мосту та його перекриття. Пізніше у Мережі з'явилося відео руйнувань переправи після ударів ЗСУ

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