ЗСУ "осліпили" окупантів на Слов'янському напрямку і загальмували їхній штурм

На Донеччині російські окупанти спробували вчергове наступати на Слов'янському напрямку.

ЗСУ збили ворожий БпЛА і відбили наступ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.

"Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками. Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що в Мережі шириться інформація про вбивство колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.

Раніше з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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