ЗСУ освоюють управління Challenger 2: у Міноборони розповіли деталі

Українські танкові екіпажі навчаються управлінню танками Challenger 2.

Про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

"Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували можливість використання ЗСУ далекобійних ракет для звільнення Криму: "Це буде рішення України".

Додамо, Франція та Італія навесні 2023 року відправлять в Україну протиракетну систему ЗРК SAMP/T на призвісько Mamba. Вона допоможе надійніше захистити українське небо.

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