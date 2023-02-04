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ЗСУ освоюють управління Challenger 2: у Міноборони розповіли деталі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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994
Час на прочитання
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ЗСУ освоюють управління Challenger 2: у Міноборони розповіли деталі

Велика Британія надає Україні танки Challenger 2

Українські танкові екіпажі навчаються управлінню танками Challenger 2.

Про це йдеться у Twitter британського оборонного відомства.

Зображення

Зображення

"Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували можливість використання ЗСУ далекобійних ракет для звільнення Криму: "Це буде рішення України". 

Додамо, Франція та Італія навесні 2023 року відправлять в Україну протиракетну систему ЗРК SAMP/T на призвісько Mamba. Вона допоможе надійніше захистити українське небо. 

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Дата публікації
Перегляди
994
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