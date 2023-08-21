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ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation

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ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто.

Підрозділ Збройних Сил України отримав черговий апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА KVS ANTIDRON G-6 за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Апарат використовується українськими захисниками для придушення активності ворожих комерційних БПЛА під час розвідки, коригування артилерії та інших цілей.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот «Армії дронів».

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
124
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