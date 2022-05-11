ЗСУ отримали електробайки українського виробництва: в чому їхня особливість

Партію електричних велосипедів ELEEK Atom отримали ЗСУ України. Ці електробайки створені спеціально для армії з урахуванням побажань військових. Про характеристики, особливості цих електровелосипедів - в матеріалі ТСН.ua

Про це повідомив заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов.Ця партія створена з урахуванням потреб військових.

Історія створення ELEEK Atom

Українська компанія з Тернополя ELEEK, яка спеціалізується на виробництві електричних велосипедів, почала випуск електробайків для ЗСУ. ELEEK Atom виготовлений не з нуля, це похідна відомого Atoma. Модель випробувана та дороблена з урахуванням побажань та потреб наших бійців. Новий ELEEK Atom — це швидкісний електричний велосипед підвищеної прохідності.

Особливості електричного велосипеда ELEEK Atom

Електровелосипеди легкі та практично безшумні , що дає змогу під’їжджати непоміченими на них до позицій ворога.

та практично , що дає змогу під’їжджати непоміченими на них до позицій ворога. Максимальна швидкість до 90 км/год

На одному заряді електричні велосипеди можуть проїжджати 100-150 км.

Крім USB-порту в електровелосипедів є додатковий вихід на 220 В , що дозволяє військовим використовувати будь-який доступний штатний зарядний пристрій. Раніше військовослужбовцям доводилося брати з собою додаткові павербанки. У цій моделі однією з найголовніших доробок є можливість не брати їх з собою .

, що дозволяє військовим використовувати будь-який доступний штатний зарядний пристрій. Раніше військовослужбовцям доводилося брати з собою додаткові павербанки. У цій моделі однією з найголовніших доробок є . В моделі посилена підвіска та шини для бездоріжжя.

Передбачено функцію контролю температури батареї.

Технічні характеристики ELEEK Atom

Потужність двигуна — 3 000 Вт (4 к/с.),

Максимальна швидкість — 90 км/год,

Запас ходу — 100-150 км,

Час повної зарядки — 5 годин.

Вартість ELEEK Atom

Електробайк українського виробництва коштує приблизно 127-133 тис. грн. Сьогодні іде збір коштів на наступну партію такої техніки.

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