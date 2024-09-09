ЗСУ отримали нові гранати українського виробництва: які вони і що про них відомо

Раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат

Міністерство оборони України затвердило до використання в армії нову оборонну осколкову гранату, яка є аналогом радянської Ф-1. Цей боєприпас, виготовлений в Україні, відповідає сучасним вимогам для ближнього бою. Раніше в країні не було виробництва таких гранат.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Цей боєприпас, виготовлений в Україні, відповідає сучасним вимогам для ближнього бою. Раніше в країні не було виробництва таких гранат.

Ручна оборонна граната призначена для ураження живої сили ворога на відкритих місцевостях, і через її потужність використовувати її слід лише з укриттів.

Зброя / Міністерство оборони України

граната / Міністерство оборони України

Крім того, Міноборони прийняло на озброєння і ручну наступальну гранату з дистанційною дією, аналог радянської РГД-5, серійне виробництво якої вже налагоджено в Україні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management для захисту мобільних пристроїв військових.

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