ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції «Єдність», – Федоров

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні «пташки» допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку», – написав Федоров.

Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.

Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, надійшов за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Раніше за сприяння фонду ЗСУ отримали 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».