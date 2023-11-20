ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції «Єдність», – Федоров

Збройні Сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції «Єдність» – спільному збору UNITED24, «Повернись живим» та monobank.
Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні «пташки» допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку», – написав Федоров.
Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.
Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, надійшов за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.
Раніше за сприяння фонду ЗСУ отримали 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».