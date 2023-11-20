Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції «Єдність», – Федоров

Дата публікації
Перегляди
280
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції «Єдність», – Федоров

Збройні Сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції «Єдність» – спільному збору UNITED24, «Повернись живим» та monobank.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

«Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні «пташки» допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку», – написав Федоров.

Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.

Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, надійшов за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

©

Раніше за сприяння фонду ЗСУ отримали 53 нових позашляховики для ударних рот «Армії дронів».

Дата публікації
Перегляди
280
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація