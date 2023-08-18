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ЗСУ отримали пікап Nissan Navara за сприяння Favbet Foundation

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ЗСУ отримали пікап Nissan Navara за сприяння Favbet Foundation

Підрозділ Збройних сил України, який виконує бойові завдання на східному напрямку, отримав черговий позашляховик Nissan Navara Pick UP за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Жінки-волонтери, попри ризик, доставили автомобіль бійцям-піхотинцям, які виконують бойові завдання в районі міста Бахмут.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння Favbet Foundation понад 200 авто, в тому числі 53 нових позашляховики Peugeout Landtrek для ударних рот "Армії дронів".

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 145 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
220
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