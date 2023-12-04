ЗСУ отримали ще 5000 FPV-дронів від Операції «Єдність» – UNITED24

Збройні Сили України та інші Сили оборони отримали ще 5000 FPV у рамках Операції «Єдність», йдеться у повідомленні фандрейзингової платформи UNITED24.

«В якості подарунків кожен дрон оснастили кумулятивними та осколково-фугасними снарядами. Тож військові отримали «пташок» у повній бойовій готовності. Дякую кожному, хто робив внески на наш загальний збір із фондом «Повернися живим» та monobank», – зазначається у повідомленні.

Один із найбільших донатів на купівлю дронів — 10 млн грн — надійшов за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 130 дронів різного типу, зокрема ударного.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ та інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду також уже понад 240 автомобілів. У тому числі ударні роти "Армії дронів" отримали 53 нових позашляховика Peugeot Landtrek.

Загалом сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.