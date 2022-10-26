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ЗСУ отримали ще п'ять квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

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ЗСУ отримали ще п'ять квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

Фото: Favbet Foundation

Це дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Підрозділи Збройних сил України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали п'ять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Квадрокоптери отримали три різні підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на лінії фронту.

Вони допоможуть захисникам України ефективніше вести повітряну розвідку, виявляти позиції супротивника та коригувати роботу артилерії.

Фото: Favbet Foundation / ©
Фото: Favbet Foundation

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Фото: Favbet Foundation / ©
Фото: Favbet Foundation

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Дата публікації
Перегляди
286
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