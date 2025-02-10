ЗСУ отримали винищувачі Mirage 2000-5F: у Forbes розповіли, що загрожує росіянам

Французи модифікували надзвукові одномісні літаки Mirage 2000-5, які були поставлені Україні. Ці винищувачі можуть бути озброєні крилатими ракетами SCALP-EG, які Париж також постачає для ЗСУ.

Як повідомляє аналітик Forbes Девід Акс.

За його словам, ці винищувачі розширять можливості українських Повітряних сил щодо завдавання глибоких ударів, наприклад, по командних пунктах росіян. Mirage доповнять флот F-16 у межах оновлення пошарпаних українських ПС ЗСУ, які ппереважно обходилися кількома сотнями радянських бойових літаків.

"Військово-повітряні сили втратили близько 100 цих старих літаків. 85 F-16 і, можливо, дюжина або більше Mirage 2000 доповнять наявні радянські моделі", - наголосив аналітик.

Акс наголошує, що Mirage можуть виконувати завдання з атак наземних цілей, бо французькі фахівці доопрацювали ці винищувачі не лише для перевезення SCALP-EG, а й для транспортування планувальних бомб Hammer, які Україна отримує з Франції. За його словами, SCALP-EG мають вирішальне значення. Ракети вагою 1,3 тонни, дальність дії яких становить 250 км, із тандемними боєголовками, здатними пробивати бункери, можуть уражати окупантів там, де вони найуразливіші - в їхніх штаб-квартирах.

Аналітик зазначив, що "Міражі" будуть корисними лише в тому разі, якщо у них буде достатньо боєприпасів.

"Неясно, скільки SCALP-EG Україна отримала від Франції та Італії. Можливо, лише 100. Також неясно, скільки ракет залишилося в України після багатьох років важких боїв", - наголосив Девід Акс.

Нагадаємо, Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000-5F від Франції. Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше.

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