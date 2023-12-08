ЗСУ отримали вже понад 250 авто за сприяння Favbet Foundation

Авто допомагає українським захисникам виконувати бойові завдання на ключових ділянках фронту на південному напрямку.

Від початку повномасштабної війни Збройні Сили України та інші Сили оборони отримали вже 251 автомобіль за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Переважна більшість переданих військовим авто – це пікапи і позашляховики підвищеної прохідності.

Днями фонд передав бійцям ЗСУ позашляховик Ford Ranger. Авто допомагає українським захисникам виконувати бойові завдання на ключових ділянках фронту на південному напрямку.

«Кількість запитів на автомобілі від підрозділів Сил оборони, яким ми намагаємося допомагати системно, зростає з кожним днем. Авто на фронті – розхідний матеріал. Кожен додатковий позашляховик – це плюс врятовані життя і здоров’я наших людей», – зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння Favbet Foundation склала понад 190 млн грн.

Зокрема, ударні роти «Армії дронів» отримали 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі, ударного.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.