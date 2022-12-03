ЗСУ отримають безпілотні БТРи THeMIS від Німеччини: що вони вміють

Ці безпілотники призначені для евакуації поранених і не лише.
Невдовзі до України прибудуть перші з 14 наземних безпілотних бронетранспортерів THeMIS у межах військової допомоги від Німеччини.
Про це повідомив речник ОК "Південь" полковник Владислав Назаров і розповів більше про цю техніку.
"Вже незабаром Україна має отримати перші з 14 наземних безпілотників, створених у Естонії. Перші сім засобів будуть поставлені в Україну до кінця цього року, решта – в другому кварталі 2023 року", – йдеться в дописі Назарова.
Він показав відео, що ці наземні безпілотники можна використовувати для евакуації поранених, підвезення боєприпасів або розчищення маршрутів руху.
Техніка обладнана гібридним дизельно-електричним двигуном. Завдяки своїй потужності THeMIS можуть перевозити до 750 кг.
Такі бронетранспортери також оснащені камерами – вони дають змогу перевіряти небезпечні зони, аби не наражати на ризик військових.
Керування безпілотником відбувається за допомогою пульта дистанційного управління. Проте THeMIS можна і запрограмувати на самостійне пересування між точками. Щодо швидкості переміщення, то вона сягає до 25 км/год.
Зауважимо, що перші апарати THeMIS прибули до України в вересні. Їх виготовила естонська оборонна компанія Milrem Robotics.
Нагадаємо, Німеччина 1 грудня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, 7 зенітних установок Gepard, 8 надводних безпілотників та інша техніка.
Зауважимо, що президент Володимир Зеленський закликав Німеччину передати Україні ЗРК Patriot, що стало б історичним рішенням, за яку канцлеру ФРН Олафу Шольцу дякували б усі покоління українців.
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