ЗСУ отримають можливості, яких вони потребуватимуть - голова Пентагону

Остін наголосив на тому, що ключове значення мають прозорість та підзвітність.

Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗСУ можливості, яких вони потребуватимуть важкі майбутні тижні, місяці та роки.

Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

"Контактна група з оборони України підкреслила спільне зобов'язання продовжувати постачати захисникам України можливості, яких вони потребуватимуть важких наступних тижнів, місяців і років", - повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, у групі обговорили шляхи, щоб зробити ще більше, щоб тренувати українських військових, які настільки вражаючі використовують нові можливості.

Остін сказав про це під час пресконференції за результатами зустрічі Контактної групи з оборони України у Брюсселі 12 жовтня.

Водночас він наголосив, що у той час, як збільшується довгострокова підтримка України, ключове значення мають прозорість та підзвітність.

"На сьогоднішній зустрічі ми обговорили заходи підзвітності, які використовує Україна, щоб переконатися, що передова зброя повністю відстежується", - сказав Остін.

Системи ППО для України: що відомо

Надання Україні систем протиповітряної оборони було головною темою засідання у форматі "Рамштайн", перша частина якого відбулася 12 жовтня.

Ще до зустрічі український президент Володимир Зеленський заявив про очікування прогресу щодо надання систем ППО, ПРО, інших видів озброєння і боєприпасів.

На "Рамштайні" міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро.

Зауважимо, що 11 жовтня Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T.