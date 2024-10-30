ЗСУ отримають на озброєння універсальний кулемет: які в нього характеристики

Кулемет можна буде використовувати на спеціальних станках-триногах на бойових позиціях, вогневих спорудах або на легкоброньованій техніці.

Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО та допустило його до експлуатації.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Кулемет SAR 762 MT перевершує аналогічний кулемет "Печеніг" завдяки швидкозмінному стволу, що дозволяє майже безперервно вести вогонь, а також регульованому газовому клапану для налаштування інтенсивності стрільби.

У Міноборони України зазначили, що кулемет SAR 762 MT має високий ресурс корпусу та ствола, що забезпечує його ефективне використання в екстремально низьких температурах, а також в умовах тропічного клімату.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни країни Заходу надали Україні військову допомогу на мільярди доларів. ТСН.ua розповідає про види зброї, які отримали Збройні сили України.

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