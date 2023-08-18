ЗСУ отримають сотні ударних дронів Vampire українського виробництва: з'явилося відео

Воїни застосовуватимуть дрони для знищення броньованих авто й танків.
Українські захисники незабаром отримують понад 270 ударних безпілотників Vampire від проєкту "Армії дронів".
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розповів, що йдеться про коптери українського виробництва, які можуть нести до 15 кг корисного навантаження.
"Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.
"Вибухові результати роботи цих "пташок" незабаром побачите у звітах ударних рот БПЛА. Полювання Сил оборони України на окупантів стане ще ефективнішим", - запевнив Федоров.
Додамо, що військовослужбовцям 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, які ведуть контрнаступ у самому пеклі на Запорізькому напрямку, терміново необхідна допомога.
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