"ЗСУ отримають суттєву перевагу": в МВС припустили, коли вдасться відвоювати Донбас

Українські військові відвоюють Луганську та Донецьку області в їхніх адміністративних межах, коли отримують достатньо зброї і підуть у контрнаступ. Бійці не зупиняться на рубежах ОРДЛО.

На сьогодні до українських військових вже прибуває дуже багато військової техніки, а в російських окупантів її меншає.

Про це розповів радник голови МВС України Ростислав Смірнов в ефірі "24 каналу".

"Якщо ми говоримо про людський та військовий ресурс, то ми маємо розуміти, що у Росії цього всього немає. Нас активно підтримують західні партнери, постійно виділяються великі кошти та надходить озброєння", – сказав заступник міністра.

Водночас лише більшає перелік населених пунктів, де російських окупантів розбивають українські захисники. Йдеться як про живу силу, так і про техніку.

"Ми змогли зупинити ворога і не дали йому можливості рухатися далі. А вже тепер ми ще й проводимо успішні контроперації на окремих ділянках фронту. Станом на зараз ми володіємо достатнім запасом резервістів та військової техніки", – повідомив Смірнов.

Він запевнив, що невдовзі українські сили переважатимуть сторону противника.

"І ця чаша терезів поки що на боці окупантів, але ця перевага стрімко скорочується. І ми переконані, що дуже скоро сили будуть рівними, а потім і ЗСУ отримають суттєву перевагу, яку ми побачимо на карті звільнених територій", – сказав заступник голови МВС.

Нагадаємо, за даними Міноборони Великої Британії, найближчими тижнями Росія, ймовірно, продовжить дуже покладатися на масовані артилерійські обстріли, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі.

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