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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ отримають десятки тисяч дронів-перехоплювачів – подробиці

Масове виробництво українських дронів вже стартувало, у планах — десятки тисяч одиниць для захисту від «шахедів».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дрон

Дрон / © iStock

Україна вже законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів, які використовуються для боротьби з ворожими безпілотниками типу «шахед».

Про це заявив очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов в інтерв’ю видання Бабель.

За його словами, процес контрактування залежить від двох ключових факторів: спроможностей українських виробників та фінансових можливостей державного бюджету.

«Десятки тисяч. Це те, що ми вже законтрактували, і будемо контрактувати далі. Наше контрактування зараз, з одного боку, впирається в спроможність виробника, з іншого боку — у спроможність державного бюджету. Все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо», — розповів він.

Він додав, що у разі, якщо внутрішній ресурс бюджету буде вичерпано, можуть бути залучені зовнішні партнери — зокрема за моделлю, коли країни ЄС фінансують закупівлю української продукції для потреб Збройних сил України і щоб ці дрони передавали нам як міжнародно-технічну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про виробництво дронів-перехоплювачів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
346
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