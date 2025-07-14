ЗСУ отримають десятки тисяч дронів-перехоплювачів – подробиці

Дрон / © iStock

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Україна вже законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів, які використовуються для боротьби з ворожими безпілотниками типу «шахед».

Про це заявив очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов в інтерв’ю видання Бабель.

За його словами, процес контрактування залежить від двох ключових факторів: спроможностей українських виробників та фінансових можливостей державного бюджету.

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«Десятки тисяч. Це те, що ми вже законтрактували, і будемо контрактувати далі. Наше контрактування зараз, з одного боку, впирається в спроможність виробника, з іншого боку — у спроможність державного бюджету. Все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо», — розповів він.

Він додав, що у разі, якщо внутрішній ресурс бюджету буде вичерпано, можуть бути залучені зовнішні партнери — зокрема за моделлю, коли країни ЄС фінансують закупівлю української продукції для потреб Збройних сил України і щоб ці дрони передавали нам як міжнародно-технічну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про виробництво дронів-перехоплювачів.