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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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665
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ЗСУ отримали наказ стріляти лише у відповідь - що відбувається на фронті

ЗСУ на Покровському напрямку та півдні отримали наказ стріляти лише у відповідь. Водночас армія РФ продовжує обстріли.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Збройні сили України

Збройні сили України. / © Getty Images

Українські військові на Покровському напрямку та на півдні отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь.

Про це повідомили бійці трьох підрозділів ЗСУ в коментарі “Суспільному”.

За їхніми словами, подібний наказ був і під час так званого “великоднього перемирʼя”. Попри це, з опівночі 8 травня російські війська продовжують артилерійські обстріли, скидають вибухівку з дронів і застосовують FPV-дрони.

Також у Херсонській області не припиняються позиційні бої, що, за словами військових, свідчить про порушення домовленостей з боку Росії.

Раніше ми писали, що хоча триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги, оголошене президентом Росії Володимиром Путіним, уже розпочалося, окупанти продовжують завдавати ударів по території України. У ніч проти 8 травня під ворожий обстріл потрапили міста на Донеччині та Сумщині.

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