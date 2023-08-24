ЗСУ перебувають дуже близько від другорядних рубежів російської оборони - ISW

Подальший наступ у та навколо Роботиного розширюють український прорив російських оборонних ліній, зауважують аналітики.

Наступ українських військових на півдні наблизив їх приблизно на два кілометри від другорядних рубежів російської оборони, які складаються з протитанкових ровів і протитанкових перешкод у вигляді зубів дракона.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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" Масштаб мінних полів у цьому районі невідомий, хоча райони перед цими вторинними лініями оборони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам на північ від ліній можливість відступити", - вважають аналітики.

Зазначають, що п одальші тактично важливі досягнення України у та навколо Роботиного на заході Запорізької області розширюють український прорив російських оборонних ліній у цьому районі та загрожують російським другорядним лініям оборони.

" Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 серпня, показують, що українські сили просунулися далі в Роботине (10 км на південь від Оріхова) і контролюють більшу частину населеного пункту, а також досягли подальших успіхів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова)", - йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій 24 серпня 2023. ФОТО: ISW

Нагадаємо, ЗСУ знищили десятки БПЛА і бронемашин ворога.

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