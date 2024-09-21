ЗСУ переграли ворога на важливому напрямку: деталі від експерта

Армії РФ не вдалося захопити Покровськ Донецької області в лоб. Тепер окупанти намагаються обійти місто з півдня. Втім, ЗСУ переграли росіян.

Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі FREEДОМ.

"Приблизно вісім днів тому ворог зрозумів, що взяти Покровськ не вдасться. Частина сил і резервів, які мали бути спрямовані на вирішальні штурми Покровська, були перекинуті на Курський напрямок. Це пов’язано з тим, що Путін поставив завдання звільнити ці території — для нього це політично важливо. Однак, щоб не послаблювати наступальний потенціал, було вирішено також опрацювати тактику з півдня", - пояснив експерт.

За словами Маломужа, "тактика з півдня" передбачає удари противника по Курахівському і Вугледарському напрямках, а також спробу захоплення Селидового. Втім, українські Сили оборони переграли російську армію. Так, ЗСУ тримають місто Селидове = хоч загарбники підійшли до його околиць.

"Вони розглядають цей центр як можливі ворота на Покровськ, тільки з іншого боку. Гарнізон Селидового займає дуже потужні позиції. Звісно, вже готуються тактичні удари по противнику з інших секторів і флангів. Ми взяли їх в оточення і в районі напрямку на Вугледар: вони намагалися оточити частину наших військ, але ми провели контратаки і завдали ударів із флангів", - констатував Маломуж.

Як повідомляли аналітики DeepState, РФ намагається прорватися до ще одного важливого міста на Донеччині. Зазначається, що протягом останнього тижня для українських захисників, зокрема для 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка тривали складні бої.

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