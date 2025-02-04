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ЗСУ переходять на новий формат управління: в ISW розповіли, як це вплине на ефективність

ЗСУ переходять на новий формат управління: в ISW розповіли, як це вплине на ефективність

Олександр Сирський 3 розповів про старт впровадження організаційних реформ у ЗСУ / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Запроваджені зміни дозволять покращити командування та контроль над бригадами.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 3 січня повідомив про старт впровадження організаційних реформ у ЗСУ. А саме, впровадження корпусної структури.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни (ISW).

Варто зазначити, що використання корпусної структури для української армії не є нововведенням. Вже з 2023 року в ЗСУ діють 9-й та 10-й армійські корпуси, а Резервний корпус було реорганізовано в 11-й армійський корпус.

За словами Сирського, зараз формується 4-й армійський корпус, а подальші зміни передбачають створення системного проміжного рівня командування між окремими бригадами та оперативними угрупованнями військ.

Також планується створення штабів командування на цьому рівні, що має суттєво підвищити ефективність військових операцій та поліпшити управління ЗСУ.

Нагадаємо, Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, і особливу увагу було приділено Покровському напрямку, а також операції в Курській області.

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