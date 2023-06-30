ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку: подробиці від ISW

Наразі ЗСУ ведуть широкий наступ у цьому районі.

В українському Генштабі заявляють, що ЗСУ перехопили "стратегічну ініціативу" на Бахмутському напрямку. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це визнання пов’язане з бажанням використати цю ініціативу ще більшою мірою

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Американські фахівці наголошують: ймовірно, українські офіційні особи зараз підтверджують, що Сили оборони володіють ініціативою для того, щоб дати зрозуміти - вони мають намір використовувати цю ініціативу більшою мірою.

"Раніше ISW оцінювало, що українські сили отримали ініціатива на кожному рівні війни майже на всьому фронті після взяття Росією Бахмута 21 травня", - наголошують у звіті Інституту.

Зазначається, що українські війська, крім Бахмутського напрямку, провели наступальні операції щонайменше ще на двох інших ділянках. Ці наступальні дії виявилися успішними.

За даними Генштабу ЗСУ, оборонці продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Наголошується, що українські війська досягли часткового успіху на лінії Рівнопіль-Володине.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що окупаційна армія вирішила посилити Бахмутський напрямок на фронті. Для посилення цього району російські війська перекинули повітряно-десантний полк з Лиманського напрямку.

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