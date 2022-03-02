ЗСУ перехоплюють ініціативу: на Чернігівському напрямку противник зупинений

Колони окупантів блокують і військові, і цивільні.

Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що на Чернігівському напрямку противник зупинений.

На Ніжинському напрямку здійснив переміщення у напрямку Нова Басань і Козелець.

"Ворог намагається уникати прямих зіткнень не тільки з українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України припиняє діяти російська пропаганда і "освободители" усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав", - йдеться у повідомленні.