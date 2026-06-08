ЗСУ перехопили ініціативу на фронті, що тепер з росіянами: подробиці від Сирського

ЗСУ перехопили ініціативу на фронті / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України стійко утримують оборону попри сильний тиск ворога. Сирський підбив підсумки за травень та розповів про успіхи ЗСУ на окремих напрямках фронту.

Про це заявив Олександр Сирський.

Від початку року ЗСУ звільнили понад 600 квадратних кілометрів української землі

За словами Сирського, ЗСУ продовжують тримати український фронт та завдавати ефективних ударів по глибокому російському тилу. Це головні підсумки травня 2026 року.

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«Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла», — пише головнокомандувач.

Найважча ситуація на фронті нині на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас ЗСУ продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках фронту.

«За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі», — розповів Сирський.

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За травень Сили оборони завдали кількох тисяч результативних ударів по військових об’єктах противника. Зокрема, Сили безпілотних систем вразили понад 88 тисяч цілей і знищили понад 30,5 тисячі російських військовослужбовців.

Зброєю deep strike за травень було уражено 111 російських об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури.

Безпосередні та опосередковані економічні збитки, яких РФ зазнала у травні, оцінюються приблизно у 1,058 млрд доларів.

Сирський зазначив, що вперше було атаковано об’єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області.

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Окремо головнокомандувач зазначив Сили ППО, які відбили 25 масованих повітряних атак та ліквідували понад 59 тисяч ворожих цілей, та додав, що Україна має гострий дефіцит ракет до ППО.

Значних успіхів досягли й Військово-морські Сили, які провели близько 1,5 тисячі спецоперацій для безпеки цивільного судноплавства. Це дозволило успішно провести понад 630 торговельних суден до дунайських портів та гаваней «Великої Одеси».

На підсумковій нараді розібрали звіти про зміцнення оборонних рубежів, логістики, підтримання правопорядку у військах та повернення боєздатності підрозділів.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, весняна наступальна кампанія російських військ виявилася провальною, а травень став особливо невдалим місяцем для загарбників. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, нинішні втрати ворога в людях і техніці порівнюються з відступом РФ 2022 року.

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Додатковою проблемою для росіян став «логістичний локдаун». Сили оборони України посилюють удари по системах забезпечення та масовано знищують трансляційні вузли й ретранслятори, перерізаючи ворогу зв’язок. Навіть російські військкори визнають, що без належної логістики та зв’язку окупанти невдовзі не зможуть ані наступати, ані тримати оборону.

Попри складнощі, Олександр Коваленко переконаний у реалістичності сценарію виходу України на кордони 1991 року. На його думку, українські військові поступово наближаються до реалізації цієї мети, тож повне звільнення територій є виключно питанням часу.

Водночас в Україні триває масштабування антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів нових захисних конструкцій для убезпечення доріг від атак ворожих безпілотників.

Крім того, на пошкоджених ділянках шляхів вдалося відновити майже 38 кілометрів зруйнованого захисту. Паралельно з посиленням безпеки у прифронтових областях активно тривають роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, за останній місяць дорожники відремонтували 115,5 кілометра автомобільних шляхів, що забезпечує стабільне функціонування важливих логістичних напрямків.

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