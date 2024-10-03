ЗСУ перекинули всі свої найкращі танки до Курської області РФ — Forbes

Українська армія перекинула всі свої найкращі шведські та німецькі танки до Курської області Росії, що свідчить про важливість цього напрямку для українського командування.

Про це пише видання Forbes.

"Те, що українське командування готове ризикувати Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, свідчить про важливість, яку вони надають українському вторгненню до області", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що 21 механізована бригада і 225 штурмовий батальйон, які здійснювали другий наступ на Курщині, були оснащені бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського або німецького виробництва — Strv 122 або Leopard 2A6.

Як пише видання, прорив кордону в Курській області був ризикованим кроком з боку України, адже туди були спрямовані "останні добре оснащені підрозділи", через що підрозділі на сході та півдні України були позбавлені необхідного підкріплення.

"Вторгнення коштує українцям вразливих міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб захопити і, сподіваємось, утримати невелику частину Росії", — додали журналісти.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України, яка зреалізує своє право на самооборону.

Так він прокоментував інформацію про те, що ЗСУ використовують німецьку зброю під час операції у Курській області.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", — сказав міністр.

Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. Припускається, що в операції Україна використовує декілька таких машин.

Також у Мережі публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.

2 вересня президент України повідомив, що операція у Курській області триває за планом і виконує свої завдання. 6 вересня він зазначив, що ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де розташовано понад 100 населених пунктів.

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