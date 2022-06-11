ЗСУ перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але окупанти з артилерії "розбирають" місто

Українські бійці перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, проте війська окупантів з артилерії буквально "розбирають" місто та укріплення.
Тож українським військовим доводиться займати нові позиції.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 11 червня.
"У вуличних боях, коли йде стрілецька баталія, то наші перемагають", – сказав він.
"Але, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинки, які використовуються як укриття. У цьому сенсі важко, тому що виб'ємо ворога з вулиці, вони потім починають з танків і артилерії, з "Градів" просто розбирати мікрорайони", – розповів очільник ОВА.
Тож українським захисникам доводиться відходити на інші позиції.
Нагадаємо, вранці повідомлялося, що українські військові контролюють близько третини території Сєвєродонецька і в житлових кварталах тривають гострі вуличні бої. На жаль, від ворожих обстрілів гинуть та зазнають поранень цивільні.
Читайте також:
- Ворог зазнає суттєвих втрат у війні: в Бєлгородської області РФ розгорнула додатковий польовий шпиталь
- Білорусь приводить свої війська до вищої бойової готовності, а біля Попасної ЗСУ зупинили наступ РФ: вечірнє зведення Генштабу
- Донбас – останній плацдарм: в МВС заявили, що окупанти не мають сил захопити міста-мільйонники