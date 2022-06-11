ЗСУ перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але окупанти з артилерії "розбирають" місто

ЗСУ перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але окупанти з артилерії "розбирають" місто

Українські бійці перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, проте війська окупантів з артилерії буквально "розбирають" місто та укріплення.

Тож українським військовим доводиться займати нові позиції.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 11 червня.

"У вуличних боях, коли йде стрілецька баталія, то наші перемагають", – сказав він.

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"Але, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинки, які використовуються як укриття. У цьому сенсі важко, тому що виб'ємо ворога з вулиці, вони потім починають з танків і артилерії, з "Градів" просто розбирати мікрорайони", – розповів очільник ОВА.

Тож українським захисникам доводиться відходити на інші позиції.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що українські військові контролюють близько третини території Сєвєродонецька і в житлових кварталах тривають гострі вуличні бої. На жаль, від ворожих обстрілів гинуть та зазнають поранень цивільні.

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