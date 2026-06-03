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- Війна
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ЗСУ "перемелюють" ворога: Генштаб оприлюднив нові цифри втрат РФ
Щоденні втрати окупантів залишаються високими: українські військові ліквідували сотні загарбників та десятки одиниць техніки.
Російська армія у війні проти України протягом 2 червня втратила ще 1130 своїй бійців ліквідованими і пораненими. ЗСУ також знищили десятки ворожих одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 3 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабної війни і до 3 червня 2026 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 368 040 (+1130) осіб
танків — 11 974 (+5) од.
бойових броньованих машин — 24 673 (+7) од.
артилерійських систем — 43 172 (+60) од.
реактивних систем залпового вогню — 1 826 (+5) од.
засобів протиповітряної оборони — 1 403 (+3) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних роботизованих комплексів — 1 548 (+6) од.
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 325 615 (+1853) од.
крилатих ракет — 4 733 (+40) од.
кораблів/катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 102 575 (+437) од.
спеціальної техніки — 4 245 (+4) од.
До слова, за даними представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, Росія не припиняла мобілізацію від початку вторгнення, але нинішніх темпів рекрутингу та залучення найманців недостатньо для покриття великих втрат на фронті. Кремль зіткнувся з кризою, оскільки звичайних методів набору вже бракує, а черг із добровольців у РФ немає. Влада через пропаганду намагається підготувати населення до подальших кроків і змусити людей «жертвувати» заради війни, проте значного успіху ця кампанія не має.